Свендсен: Ханевольд был чудесным спортсменом, партнёром по команде и человеком
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен высказался о легендарном соотечественнике — Халваре Ханевольде, скончавшемся в возрасте 49 лет.
«Халвар был чудесным спортсменом, товарищем по команде и человеком. Он не боялся идти своим путём и много работал для достижения своих целей. Помню его заразительный смех и хорошее настроение. Там, где оказывался Халвар, всегда была прекрасная атмосфера. Мои мысли с его семьёй», — приводит слова Свендсена VG.
Халвар Ханевольд скончался в своём доме, в родном городе Аскере, в возрасте 49 лет. Причины смерти биатлониста не называются. У спортсмена остались жена и двое детей. Ханевольд — пятикратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира.
Шипулин: Ханевольд был моим ориентиром. Глубоко подавлен известием о его смерти
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