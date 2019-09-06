Йоханнес Бё: деньги от IBU составляют примерно один процент моих доходов

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как он тратит заработанные деньги.
«В прошлом году выиграл около 460 тысяч евро. 50 процентов суммы ушла на налоги. Мне нравится платить налоги. Норвегии повезло. У нас лучшие госпитали. Они делают много хороших вещей для детей и пенсионеров. Это хорошо работает. Если бы налоги в Норвегии были не такие большие, то было бы не так хорошо. Деньги от IBU составляют примерно 1 процент моих доходов.
После завершения сезона мы поехали в Нью-Йорк и Майами на каникулы, где жили в достаточно приятных отелях. Там был небольшой шопинг.
Покупаю билеты на самолёт в эконом или бизнес-классе? Если плачу сам, то всегда летаю экономом. Потому что нет разницы. На частном самолёте не летал никогда.
У меня всего одна машина. Спорткар не хотел бы покупать. Я не интересуюсь машинами. Думаю, всегда буду водить автомобили, где есть место для лыж и другого багажа", — цитирует Бё «Матч ТВ».
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