Шипулин: отдаю себе отчёт, что не все в меня верят

Олимпийский чемпион, бывший российский биатлонист Антон Шипулин поблагодарил своих избирателей за поддержку. Он является кандидатом на довыборы в Государственную думу от «Единой России». По данным ЦИК, после обработки 99,77% бюллетеней известно, что Шипулин получил 41,57% голосов. У его ближайшего преследователя — Алексея Коровкина из «Справедливой России» — 24,03% голосов.
«Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня. Позади большой объём работы. Ещё больше — впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной думе. Моя задача — сделать всё возможное, чтобы это доверие оправдать.
Моя кампания, которая началась ещё в марте, получилась непростой. Но это был новый, абсолютно уникальный для меня опыт. Я близко познакомился регионом, с людьми, которые здесь живут. У меня впереди два года упорной работы, чтобы проявить себя в политике. Опыт работы в регионе показал, что есть большое количество проблем, которые необходимо решать.
Я отдаю себе отчёт, что не все в меня верят. За своё время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике", — написал Шипулин.
Пост доступен в «инстаграме» Антона Шипулина.
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