Шипулин рассказал, что нужно Логинову для победы в общем зачёте КМ по биатлону

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выразил мнение, что трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов может занять первое место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2019/20, если будет демонстрировать стабильную стрельбу.
«Я бы хотел, чтобы он выиграл общий зачёт, у него есть для этого все данные. Однако ему стоит поработать над стабильностью в стрельбе. В прошлом году мы увидели, что этот компонент у него стал лучше, но хотелось бы более чистой работы на рубежах. Понимаю, что это зависит и от многих внешних факторов, поэтому желаю ему выступать стабильнее.
В прошлом году он доказал всем болельщикам, что является сильным спортсменом и может занимать первые места. Если Логинов соберётся и будет очень стараться, то у него всё получится", — цитирует Шипулина ТАСС.
В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира. В ноябре 2016 года биатлонист возобновил карьеру после трёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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