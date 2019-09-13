Драчёв пояснил снятие Хованцева с поста старшего тренера сборной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Анатолий Хованцев спокойно отреагировал на тот факт, что в новом сезоне не будет являться старшим тренером национальной команды.



«Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем.



Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр. На это решение он отреагировал нормально», — цитирует Драчёва ТАСС.



Напомним, место Хованцева займёт Сергей Белозёров. За Хованцевым останется должность главного тренера сборной России.

Ранее Хованцев работал в тренерских штабах сборных Украины, Эстонии и Финляндии. Сборную России специалист возглавил в 2018 году.