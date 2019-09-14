Бьорндален — о работе со сборной Китая: это вызов, который я принял

Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален рад вернуться в биатлон в качестве главного тренера сборной Китая. Его супруга, четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева, буде работать с китайскими биатлонистками.

«Я ужасно соскучился по биатлону. Это то, чем я занимаюсь большую часть своей жизни. Было трудно принять то, что моё время в спорте прошло.

В Китае я отказался от семи разных предложений, потому что мы с Дарьей непременно хотели работать вместе. Только так мы можем сделать что-то на 100%. В итоге последовало предложение от сборной Китая.

Ксении скоро 3 года, она будет с нами в наших разъездах. Мы будем работать в Китае, в Европе – на базах Германии и Франции. Возможно, в Норвегии. В этом олимпийском проекте есть некоторое безумие, потому что мы намерены воспитывать будущих медалистов в команде, где нет примера старших товарищей.

Может показаться, что я стал свадебным генералом, но я бы не согласился, если б не верил в то, что мне предстоит сделать. Если я что-то делаю, то отдаю этому всего себя. У нас есть 2,5 года, чтобы доказать, что это возможно. Это вызов, который я принял», — приводит слова Бьорндалена VG.