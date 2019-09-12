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Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к домашней Олимпиаде

Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к домашней Олимпиаде
Биатлон 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева и её муж восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален вошли в тренерский штаб сборной Китая по биатлону. Об этом сообщает официальный сайт НОК Беларуси.

Бьорндален занял пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду. Такие назначения продиктованы грядущей зимней Олимпиадой, которая пройдёт в Пекине в 2022 году.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», — заявил Бьорндален.

«Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всём мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития», — подтвердила Дарья.

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