Сборная России может потерять квоту на КМ из-за дисквалификации Васильевой

Женская сборная России по биатлону может лишиться квоты на Кубок мира сезона-2019/20 из-за дисквалификации Маргариты Васильевой. Это произойдёт в том случае, если результаты россиянки в эстафетах будут аннулированы.

Как сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), все результаты Васильевой с 4 февраля 2019 года аннулированы. Если будут аннулированы и результаты в эстафетах с участием Васильевой, то женская сборная России в Кубке наций опустится с четвёртого места за пределы первой пятёрки. В этом случае российская команда потеряет квоту.

Это приведёт к тому, что в новом сезоне в Кубке мира сборную России в личных гонках будут представлять не по шесть, а по пять спортсменок.

Васильева принимала участие в эстафете на этапах Кубка мира в Кэнморе и в Солт-Лейк-Сити.