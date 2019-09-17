Биатлонистка Васильева из-за дисквалификации должна вернуть € 1000

Российской биатлонистке Маргарите Васильевой придётся вернуть € 1000 призовых, которые она заработала после нарушения антидопинговых правил. О решении антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) сообщил ТАСС.

Васильеву наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. 4 февраля Маргарита пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

В феврале Васильева выступила на двух североамериканских этапах Кубка мира. Показанные результаты позволили ей заработать € 1000.

Напомним, дисквалификация спортсменки отсчитывается с 17 сентября. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в 29-летнем возрасте — в марте 2021 года.

В прошлом сезоне Маргарита дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе (Германия) она в составе сборной России стала первой в эстафете.