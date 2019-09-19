Сливко — о серебре ЧР: много внимания летнему чемпионату России не стоит

Уроженка Тюменской области Виктория Сливко прокомментировала завоевание серебряной медали на чемпионате России по летнему биатлону. В индивидуальной гонке спортсменка уступила лишь Светлане Мироновой.
«Я очень довольна своим результатом. Получилась хорошая, рабочая гонка. Состояние было неплохое, и стрельбой я тоже довольна. Конечно, ещё есть над чем работать.
Задачи? Особо нет целей на чемпионат в Чайковском. Просто хотелось показать максимум из того, на что я способна сейчас, что мы наработали за подготовительный период. Подведём этими стартами небольшую черту, посмотрим, что нужно исправить. Уже не так много времени до начала сезона, ещё немного и мы уже встанем на лыжи. При этом летний чемпионат – всё же промежуточный старт. Много внимания ему уделять не стоит. Зимой всё должно быть лучше.
Промах на последней стойке? Не скажу, что поспешила или нервы сказались. Наверное просто чуть-чуть не повезло, промах не такой большой. Всё хорошо, я довольна. Первый раз заняла призовое место в ситуации, когда собрался сильнейший состав сборной и все хотят себя проверить. Считаю, что достойно пробежала и очень довольна», — цитирует Сливко «Тюменская арена».
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