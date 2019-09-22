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Стало известно, когда вернётся в строй биатлонистка Шевнина, сломавшая руку

Стало известно, когда вернётся в строй биатлонистка Шевнина, сломавшая руку
Биатлон / Летний биатлон 0

Биатлонистка Полина Шевнина сможет возобновить тренировки через две-три недели после перелома руки, сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.

Инцидент произошёл перед самым стартом эстафетной гонки на летнем чемпионате России в Чайковском. На выходе с огневого рубежа Шевнина оглянулась на тренеров. Её сильно развернуло, что привело к падению. Биатлонистку доставили в травмопункт, где ей диагностировали перелом и наложили гипс.

Сборная Ленинградской области после травмы 21-летней спортсменки не смогла принять участия в гонке. Победу в эстафете одержала команда Свердловской области в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной. Серебряные медали завоевали биатлонистки из сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры. Замкнула тройку призёров команда Приволжского федерального округа.

Российская биатлонистка сломала руку перед стартом эстафеты на ЧР в Чайковском
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