Стало известно, когда вернётся в строй биатлонистка Шевнина, сломавшая руку

Биатлонистка Полина Шевнина сможет возобновить тренировки через две-три недели после перелома руки, сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.
Инцидент произошёл перед самым стартом эстафетной гонки на летнем чемпионате России в Чайковском. На выходе с огневого рубежа Шевнина оглянулась на тренеров. Её сильно развернуло, что привело к падению. Биатлонистку доставили в травмопункт, где ей диагностировали перелом и наложили гипс.
Сборная Ленинградской области после травмы 21-летней спортсменки не смогла принять участия в гонке. Победу в эстафете одержала команда Свердловской области в составе Тамары Ворониной, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Екатерины Глазыриной. Серебряные медали завоевали биатлонистки из сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) – Югры. Замкнула тройку призёров команда Приволжского федерального округа.
- 22 сентября 2019
-
15:16
-
15:06
-
13:28
-
11:50
- 21 сентября 2019
-
23:23
-
15:59
-
13:48
-
13:29
-
11:28
- 20 сентября 2019
-
19:19
-
16:17
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47
-
10:18
-
09:49
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14
-
13:31
-
12:46
- 17 сентября 2019
-
22:56
-
21:53
-
19:38
-
19:13
-
18:48
-
17:53