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«Я под лошадь попал». Губерниев прокомментировал слухи про ДТП

«Я под лошадь попал». Губерниев прокомментировал слухи про ДТП
Биатлон / Прочие турниры 0

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал информацию о том, что стал участником ДТП в Москве.

«Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьёзно, то я сейчас приехал на машине и на ней ни царапины. Как ездил, так и езжу. Может, это какая-то непроверенная информация. Я такого не помню. Всякое бывает. Может, это был не я», — приводит слова Губерниева «РЕН ТВ».

Ранее появилась информация, что автомобиль BMW Х5 под управлением Губерниева врезался сзади в Mazda 6. Столкновение произошло днём 17 сентября недалеко от префектуры Зеленоградского административного округа. Оба участника ДТП дождались приезда полиции. Виновником аварии был признан журналист.

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