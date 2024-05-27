«Я буду биться за страну, где чувствую себя как дома». Шнейдер — о переходе в Беларусь

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер прокомментировала свой переход в сборную Беларуси. Ранее об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

«Я готова сражаться за ту страну, в которой я чувствую себя как дома. Когда я впервые сюда приехала, у меня сложилось впечатление, что это очень чистая страна. Трава такая зелёная, и очень много шуток ходит, что, наверное, её красят. Здесь очень комфортная, дружелюбная атмосфера. В Минске мне больше нравится, чем в Москве. Он чем-то напоминает Тюмень — мой родной город.

Чувствую, сейчас будет повышенное внимание ко мне со всех сторон из-за того, что я перешла. А если ещё результата не будет поначалу — вот это страшно, конечно, всё равно на психологию немного давит. Конечно, каждый спортсмен хочет олимпийское золото, и я не исключение: у меня всегда была такая мечта. Самое главное, чтобы интерес к твоему виду спорта никогда не терялся, чтобы он только возрастал, всегда на трибунах было много народу», — приводит слова спортсменки sport5.

Ксения Шнейдер заняла 20-е место в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024.