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«Девочки, я вас люблю». Губерниев поблагодарил биатлонисток, получив премию ТЭФИ

«Девочки, я вас люблю». Губерниев поблагодарил биатлонисток, получив премию ТЭФИ
Биатлон 0

Дмитрий Губерниев, ставший обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор», записал видеообращение. Он поблагодарил российских биатлонисток, выступавших в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). За комментирование этой гонки Губерниеву и была присуждена премия.

«Спасибо нашей прекрасной женской команде за ту оберхофскую победу. Девочки, я вас люблю. Всем спасибо за поддержку, мы все большие молодцы! Третья статуэточка», — сказал Губерниев.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На награду в этой номинации также претендовали Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу—2018).

Дмитрий Губерниев стал трёхкратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.

Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»
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