«Девочки, я вас люблю». Губерниев поблагодарил биатлонисток, получив премию ТЭФИ

Дмитрий Губерниев, ставший обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор», записал видеообращение. Он поблагодарил российских биатлонисток, выступавших в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). За комментирование этой гонки Губерниеву и была присуждена премия.
«Спасибо нашей прекрасной женской команде за ту оберхофскую победу. Девочки, я вас люблю. Всем спасибо за поддержку, мы все большие молодцы! Третья статуэточка», — сказал Губерниев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На награду в этой номинации также претендовали Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу—2018).
Дмитрий Губерниев стал трёхкратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.
- 2 октября 2019
-
18:42
-
15:12
- 1 октября 2019
-
21:35
- 29 сентября 2019
-
11:21
-
10:57
- 27 сентября 2019
-
20:21
-
12:50
- 26 сентября 2019
-
18:56
-
10:18
- 25 сентября 2019
-
22:06
-
16:45
-
13:59
-
00:13
- 23 сентября 2019
-
16:43
-
14:37
-
11:02
- 22 сентября 2019
-
16:17
-
15:16
-
15:06
-
13:28
-
11:50
- 21 сентября 2019
-
23:23
-
15:59
-
13:48
-
13:29
-
11:28
- 20 сентября 2019
-
19:19
-
16:17
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24