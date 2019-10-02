Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»

Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший
Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»
Биатлон / Кубок мира 0

Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор». Торжественная церемония вручения наград состоялась сегодня, 2 октября, в Москве.

«Лучший спортивный комментатор/ведущий! Третья пошла! ТЭФИ! Мы чемпионы! Спасибо всем», — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Губерниева номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). На награду в этой номинации также претендовали Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу — 2018).

Дмитрий Губерниев стал трёхкратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.

Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019