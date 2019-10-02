Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»

Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор». Торжественная церемония вручения наград состоялась сегодня, 2 октября, в Москве.

«Лучший спортивный комментатор/ведущий! Третья пошла! ТЭФИ! Мы чемпионы! Спасибо всем», — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Губерниева номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). На награду в этой номинации также претендовали Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу — 2018).

Дмитрий Губерниев стал трёхкратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.