Президент ОКР Поздняков посетил концерн «Калашников»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в рамках поездки в Удмуртию посетил производственную площадку концерна «Калашников». Главе ОКР были продемонстрированы новые цеха и помещения конструкторско-технологического центра.

Поздняков осмотрел производство современных биатлонных винтовок и отметил важность внедрения такого инвентаря в детско-юношеских школах по биатлону по всей стране.

«Мне очень приятно находиться на предприятии с такой богатой историей. «Калашников» – такой же узнаваемый бренд во всём мире, как и российский спорт. Особенно важно, что концерн «Калашников» не только производит отечественное оборудование для биатлона, но также оказывает содействие развитию массового спорта по широкому списку летних и зимних дисциплин для спортсменов разного возраста и разного уровня подготовки. В этом наши стратегические направления работы органично совпадают, — цитирует Позднякова Kalashnikov Media.