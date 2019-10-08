Президент ОКР Поздняков посетил концерн «Калашников»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в рамках поездки в Удмуртию посетил производственную площадку концерна «Калашников». Главе ОКР были продемонстрированы новые цеха и помещения конструкторско-технологического центра.
Поздняков осмотрел производство современных биатлонных винтовок и отметил важность внедрения такого инвентаря в детско-юношеских школах по биатлону по всей стране.
«Мне очень приятно находиться на предприятии с такой богатой историей. «Калашников» – такой же узнаваемый бренд во всём мире, как и российский спорт. Особенно важно, что концерн «Калашников» не только производит отечественное оборудование для биатлона, но также оказывает содействие развитию массового спорта по широкому списку летних и зимних дисциплин для спортсменов разного возраста и разного уровня подготовки. В этом наши стратегические направления работы органично совпадают, — цитирует Позднякова Kalashnikov Media.
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