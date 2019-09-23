Глава ОКР Поздняков — о скандале вокруг РУСАДА: ситуация очень серьёзная

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Российского антидопингового агентства. Всемирное антидопинговое агентство начало рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА. Причиной этого стало обнаружение несоответствий между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

ВАДА дало российской стороне три недели для предоставления объяснений.

«Судя по тому, что на основании доклада комиссии по соответствию исполком ВАДА уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьёзная. За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких- либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории.



В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году.



Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем.



Надеюсь, те наши коллеги, кто уполномочен заниматься данной проблемой, оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны ВАДА вопросы. И дадут убедительные ответы», — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР.

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