Драчёв отреагировал на решение IBU не рассматривать ситуацию с СБР на конгрессе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал решение Международного союза биатлонистов не рассматривать вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России на конгрессе в октябре.



«Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно.



Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории сейчас на нас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных ВАДА, что и произошло. Всё, на этом полномочия СБР исчерпаны», – приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее исполком IBU изучил доклады рабочих групп по восстановлению СБР и признал прогресс в работе организации и Российского антидопингового агентства, однако сообщил, что оценка выполнения 12 критериев со стороны СБР ещё не завершена.

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов.