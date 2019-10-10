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Глава IBU объяснил решение не рассматривать вопрос статуса СБР на конгрессе

Глава IBU объяснил решение не рассматривать вопрос статуса СБР на конгрессе
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин ответил на вопрос, связано ли решение не рассматривать вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России на предстоящем конгрессе IBU в Мюнхене с ситуацией вокруг данных Московской антидопинговой лаборатории. В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило несоответствия в предоставленных российской стороной данных.

«Связано ли то, что конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления СБР, с действиями ВАДА? Нет, это вопрос реализации 12 критериев. Хочу подчеркнуть, что я очень доволен той качественной работой, которая проделана СБР и РУСАДА. Но теперь нам надо увидеть больше в плане реализации критериев, а не просто то, что было в самом начале пути», – приводит слова Далина РИА «Новости».

IBU ограничил СБР в правах в декабре 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов. Конгресс IBU состоится 18-20 октября.

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