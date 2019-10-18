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Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, когда вернётся Логинов

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, когда вернётся Логинов
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов сможет присоединиться к национальной команде в Тюмени.

Ранее Логинов пропустил двухнедельный тренировочный сбор в Рамзау (Австрия) из-за рождения дочери.

«С 17 октября он уже находится в Тюмени. Команда там будет 19-го утром», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

В минувшем сезоне Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира. Также он завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что биатлонисты сборной России получили экипировку для выступлений в новом сезоне.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 по биатлону пройдёт с 29 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Биатлонистам сборной России выдали экипировку на новый сезон
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