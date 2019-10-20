IBU утвердил стратегию развития биатлона до 2026 года

Международный союз биатлонистов (IBU) согласовал стратегию развития биатлона до 2026 года под названием Target26. Документ был принят единогласно на внеочередном конгрессе организации в Мюнхене (Германия).

В частности, стратегический план предполагает создание к 2022 году академии биатлона. В ней спортсмены, тренеры и представители национальных федераций получат возможность совершенствовать свои знания. Также эта инициатива предусматривает систему сертификации тренеров.

Кроме того, стратегия предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесное сотрудничество с болельщиками, популяризацию биатлона через социальные сети.

Ещё одной инициативой IBU является развитие уличного биатлона. Это позволит вовлечь в спорт молодую аудиторию из больших городов. Организация намерена утвердить формат, который обеспечит безопасность проведения таких соревнований.