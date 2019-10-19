Конгресс IBU создал орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил создание независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне — Biathlon Integrity Unit (BIU) — и ввёл трёхлетние ограничение срока полномочий президента и исполкома организации, сообщает Inside the Games. Это основные пункты нового кодекса IBU, который был утверждён сегодня на внеочередном конгрессе в Мюнхене.
Члены IBU единогласно проголосовали за новый кодекс, который призван заменить устаревший, по мнению членов организации, документ. В ведение нового независимого подразделения BIU вошли антидопинговые и этические нарушения, вопросы, связанные со ставками, и любые другие виды манипулирования результатами.
Теперь срок полномочий президента IBU и членов исполкома ограничен тремя годами. Соответственно, высокопоставленные должностные лица не смогут выполнять свои функции более 12 лет (4 срока).
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