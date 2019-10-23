Подчуфарова не успеет перейти в сборную Словении до начала сезона-2019/20

Председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц заявил, что российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет завершить процедуру перехода в словенскую сборную к началу зимнего сезона. Этот вопрос будет решён не раньше января 2020 года.
«Процесс перехода ещё не завершен, хотя мы уже договорились с российской национальной федерацией, которая дала согласие на её выступление за Словению. Теперь этот вопрос необходимо будет обсудить с исполкомом IBU. Но произойдёт это только после решения других задач, включая предоставление ей гражданства Словении.
Скорее всего, до старта сезона мы не успеем. Возможно, это произойдёт ближе к середине сезона — в январе, и это при самом благоприятном развитии событий. Мы сделаем всё возможное, чтобы она начала соревноваться как можно быстрее, но есть юридические нюансы", — цитирует Репинца ТАСС.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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