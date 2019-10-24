Сашурин: российские биатлонисты говорят мне, что будут бегать за другие страны

Трёхкратный чемпион мира по биатлону белорус Вадим Сашурин рассказал, что в свете возможного недопуска сборной России на Олимпиаду ряд российских спортсменов готовится сменить спортивное гражданство.



«Ситуация складывается так, что Россию могут не допустить к Олимпиаде. Учитывая, что спортивная жизнь очень коротка, многие биатлонисты в этом случае начнут искать для себя варианты развития карьеры в других странах. Мне уже сейчас периодически звонят спортсмены, в том числе российские, и рассказывают, что будут пытаться бегать за другие страны. Тем более что отобраться в сборную России очень непросто, а сейчас добавились ещё и ощутимые финансовые сложности. Спонсоры отказываются от сотрудничества, потому что пока непонятно, будет ли российская команда выступать на Олимпиаде.



В нынешнем варианте регламента есть пару лазеек: заключение брака, договорённость между федерациями. Думаю, именно ими в том или ином варианте и будут теперь пользоваться. Так что в итоге на пути из одной страны в другую просто создается лишняя сложность, которая так или иначе решится. Сдержать поток спортсменов из России эти препоны точно не смогут», – цитирует Сашурина «Беларусь сегодня».

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