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Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению

Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступат
Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство. Спортсменка будет выступать за сборную Словении.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали её желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — цитирует генерального секретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матея Облака ТАСС.

После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.

Подчуфарова: хотела сменить спортивное гражданство
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