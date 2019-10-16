Российская биатлонистка Подчуфарова будет выступать за Словению

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство. Спортсменка будет выступать за сборную Словении.



«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали её желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — цитирует генерального секретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матея Облака ТАСС.

После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.