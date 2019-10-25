Майгуров: переход Аввакумовой в Сербию не будет одобрен IBU

Вице-президент Союза биатлонистов России по международным вопросам Виктор Майгуров рассказал, как скажутся новые правила смены спортивного гражданства, утверждённые на конгрессе IBU, на переходах Ольги Подчуфаровой в Словению и Екатерины Аввакумовой в Сербию.

«Нам это выгодно, хотя все последние переходы мы согласовывали и никому не отказывали. С другой стороны, России, как донору, выгоднее, что до 23 лет спортсмен должен отбыть двухлетний карантин, а старше 23 лет — три года. Но при этом, если страна согласна с переходом, карантин может быть сокращён исполкомом IBU до нуля.

Два года Ольги Подчуфаровой заканчиваются в декабре, но исполком IBU может сократить этот срок при согласии СБР. В принципе, она может выйти на старт, как только ВАДА откроет ей возможность выступать. Она подала заявление о продолжении карьеры в августе, а срок пробного тестирования истекает в середине ноября. Её уже неоднократно тестировали, насколько знаю.

Что касается Аввакумовой, по новым правилам, спортсмен только один раз может изменить принадлежность одной стране, поэтому её переход одобрен не будет. Остаётся ли у неё возможность вернуться в Россию? Именно так», — приводит слова Майгурова News.ru.