Губерниев объяснил, почему танцует в конце прямых эфиров
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему танцует в конце прямых эфиров.
«Да я просто делаю, что нравится. Я все время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать», — приводит слова Губерниева RT.
Напомним, в октябре Губерниев стал лауреатом премии ТЭФИ сразу в двух номинациях. Сначала ему была вручена статуэтка за победу в категории «Лучший спортивный комментатор» за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Также Дмитрий был отмечен как лучший ведущий информационной программы.
Губерниев стал рекордсменом по количеству премий ТЭФИ
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