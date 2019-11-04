Виттоцци: я бы не завершила карьеру в возрасте Дальмайер

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, 24-летняя итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци оценила выступление в минувшем сезоне. В общем зачёте Кубка мира она заняла второе место.

«Прошлый сезон был стрессовым, но я многому научилась, особенно в конце сезона. Я много работала над собой, чтобы понять, что пошло не так. Я не думаю много о предстоящем сезоне и концентрируюсь только на работе. Мне не помог бы психолог, потому что я не хочу с ним работать. Стараюсь сама управлять своими эмоциями. Тогда я взвалила на себя слишком много ответственности, пыталась сделать очень много. Когда хочешь чего-то слишком сильно, добиться этого не получается. Я постараюсь не повторить эту ошибку.

Я всегда очень заряжена. Даже если я прихожу к финишу первой, я не успокаиваюсь на этом – всегда ищу возможность что-то улучшить. Это помогает мне двигаться вперед и показывать «взгляд тигрицы», — цитирует Виттоцци «Лыжный спорт».

Лиза также прокомментировала уход из биатлона 35-летней представительницы Словакии Анастасии Кузьминой и 26-летней немки Лауры Дальмайер.

«Насчёт Кузьминой могу сказать, что она уже взрослая спортсменка и многого добилась в своей карьере. Поэтому в её возрасте завершение карьеры выглядит логичным. От Лауры Дальмайер я этого не ожидала, она ещё очень молода и не завоевала всех титулов, чтобы сказать, что пора уходить. Это было немного неожиданно, но, очевидно, она потеряла интерес и ей нужна была другая мотивация. Сложно сказать. Даже если бы я выиграла Кубок мира, я бы точно не завершила карьеру в ее возрасте. Но всегда нужно принимать во внимание обстоятельства для каждого человека», — сказала итальянка.



Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.