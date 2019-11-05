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Елисеев: хочется уже почувствовать скорость

Елисеев: хочется уже почувствовать скорость
Биатлон / Кубок мира 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как провёл время между двумя сборами в Тюмени.

«У меня получилось уехать. Мне это было нужно – накопилась загруженность мышц. Так что отправился домой. Провёл там более спокойную неделю. Жаль только снега не было, но я нормально потренировался. В целом, чувствую приближение сезона. Но пока сдерживаю боевой режим. Есть ещё время спокойно потренироваться. У нас не было таких проблем в период подготовки, чтобы кардинально что-то надо было сейчас менять.

Нервничаю ли перед контрольными стартами? Есть нервы, ведь мы давно не гонялись. И кураж есть всё по той же причине. Хочется уже почувствовать скорость", — приводит слова Елисеева «Тюменская арена».

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