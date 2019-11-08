Драчёв рассказал, как биатлонистки будут решать проблему потерянной квоты на КМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как в женской команде будут решать проблему потерянной из-за дисквалификации Маргариты Васильевой квоты. После аннулирования результатов биатлонистки у женской сборной России осталось пять мест на этапах Кубка мира.
«Конечно, пятерых человек недостаточно. Спринты, пасьюты, масс-старты, эстафеты – это всё разные гонки, и на них зачастую выступают разные спортсмены. Поэтому мы думаем о том, чтобы все равно брать на этап шесть биатлонисток. Будем их менять, в зависимости от гонок. Например, у нас есть качественные девочки, которые не смогут выиграть личную гонку, но в эстафете они незаменимы. И вот таких как раз надо будет попробовать, взять в резерв. Правда, нужно учитывать, что этот шестой человек, который не сможет выступать, не наберёт рейтинговые очки, хотя мог бы сделать это на том же Кубке IBU. И ему нужны какие-то гарантии», — приводит слова Драчёва пресс-служба ОКР.
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