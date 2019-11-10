Биатлонист Елисеев: в начале лета у меня было очень тяжёлое состояние стрельбы

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как идёт подготовка к новому сезону.

«Пока не объявили про отборы, думал о том, чтобы продвинуться повыше в Кубке мира. Но сейчас появилась нервозность. В стрельбе больше помогла Альбина Ахатова. Она ездила с нами почти всё лето. Они с Максимовым в паре работали хорошо. Прогресс, надеюсь, будет.

Мне почти полностью поменяли изготовку лежа: тут укоротили, там подпилили. Ремень поменяли, попытались сделать, чтобы на локтевом ремне была прослойка, чтобы пульс не пробивал. В начале лета у меня было очень тяжёлое состояние стрельбы.

Завоевал ли авторитет Белозёров? Интересный вопрос. Пока не могу сказать, что он его полностью завоевал. В любом случае, работаем вместе.

Кто поедет в Эстерсунд, кроме Логинова, Гараничева и Бабикова? Думаю, я. Потом Латыпов. Он всегда силён, однако у него не всегда выходит раскрыть талант. Непонятно, чего ждать от Димы Малышко. Он, конечно, сильный спортсмен, однако иногда скрывает силу, попусту на тренировках не тратит», – заявил Елисеев в специальном репортаже «Сезон больших сомнений» на телеканале «Матч ТВ».