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Малышко: когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха

Малышко: когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, чего ждёт от старта сезона. Также спортсмен прокомментировал отбор в команду на Кубок мира.

«Когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха. Хочу, чтобы люди смотрели чуть глубже, в суть спорта. Если спортсмен не может конкурировать, его даже близко не подпустят к сборной.

Кто поедет в Эстерсунд помимо Логинова, Гараничева и Бабикова? Про себя говорить не буду, всё покажут отборы. Ещё в прошлом году Матвей Елисеев показал, что достоин быть на Кубке мира. Прибавляет Поршнев. Игорь Малиновский не просто так в 6:30 выходит на зарядку и заканчивает последним тренировочный день.

Четвёртое место? Пусть останется за тренерами. Блатной Малышко? Ни в коем случае», — заявил Малышко в специальном репортаже «Сезон больших сомнений» на телеканале «Матч ТВ».

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