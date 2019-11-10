Малышко: когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, чего ждёт от старта сезона. Также спортсмен прокомментировал отбор в команду на Кубок мира.
«Когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха. Хочу, чтобы люди смотрели чуть глубже, в суть спорта. Если спортсмен не может конкурировать, его даже близко не подпустят к сборной.
Кто поедет в Эстерсунд помимо Логинова, Гараничева и Бабикова? Про себя говорить не буду, всё покажут отборы. Ещё в прошлом году Матвей Елисеев показал, что достоин быть на Кубке мира. Прибавляет Поршнев. Игорь Малиновский не просто так в 6:30 выходит на зарядку и заканчивает последним тренировочный день.
Четвёртое место? Пусть останется за тренерами. Блатной Малышко? Ни в коем случае», — заявил Малышко в специальном репортаже «Сезон больших сомнений» на телеканале «Матч ТВ».
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