Круглов принял участие в регате в Китае
Четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады 2006 года в Турине российский биатлонист Николай Круглов принял участие в регате China Cup. Круглов вошёл в экипаж Seven Feet, о чём он рассказал в своём «инстаграме». Экипаж Круглова занял в итоге 10-е место в общем зачёте, что стало лучшим результатом для россиян.
«Вот и завершилась XIII регата China Cup. Экипаж Seven Feet прощается с вами. Это была потрясающая неделя борьбы, страстей, впечатлений и эмоций, которых, уверен, хватит надолго.
Спасибо команде за бесценный опыт и отличную компанию. Надеюсь, мы ещё не раз вместе выйдем в море!» — написал Круглов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлониста.
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