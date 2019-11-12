Круглов принял участие в регате в Китае

Четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады 2006 года в Турине российский биатлонист Николай Круглов принял участие в регате China Cup. Круглов вошёл в экипаж Seven Feet, о чём он рассказал в своём «инстаграме». Экипаж Круглова занял в итоге 10-е место в общем зачёте, что стало лучшим результатом для россиян.

«Вот и завершилась XIII регата China Cup. Экипаж Seven Feet прощается с вами. Это была потрясающая неделя борьбы, страстей, впечатлений и эмоций, которых, уверен, хватит надолго.

Спасибо команде за бесценный опыт и отличную компанию. Надеюсь, мы ещё не раз вместе выйдем в море!» — написал Круглов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» биатлониста.