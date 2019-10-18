Круглов: Подчуфарова в сборной Словении может войти в топ-10 Кубка мира

Четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады 2006 года в Турине Николай Круглов прокомментировал переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.

«У Ольги был довольно сложный период становления в России. Карьера её сложилась не настолько успешно, насколько хотелось, хотя на это были основания. Ну а сегодня есть конкуренция в сборной – вряд ли ей кто-то предоставил возможность вернуться в команду. Нужно было бы проходить различные отборы.

А у словенских коллег в женском биатлоне ситуация достаточно комфортная. Здесь можно с самого начала говорить о попадании в команду и иметь возможность для спокойной подготовки и последующего выступления на Кубке мира или чемпионате мира.

Насколько мне известно, Ольга не сидела на диване. Она продолжала тренироваться в щадящем режиме – чего требовало её здоровье на тот момент. Но нагрузки были, они были регулярными, так что я не вижу особых проблем при наличии большого желания вернуться. При удачном стечении обстоятельств она может войти в топ-10 тотала", – цитирует Круглова Eurosport.

Васильев: Подчуфарова ничего собой не представляет. Нет никакого потенциала