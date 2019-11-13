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Олимпийская чемпионка по биатлону Скардино родила сына

Олимпийская чемпионка по биатлону Скардино родила сына
Биатлон 0

Олимпийская чемпионка 2018 года, белорусская биатлонистка Надежда Скардино стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в «Инстаграме».

«Добро пожаловать, Егер Даниил Мартинвич», — написала Скардино.

Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Её вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной «Гонки легенд» в Раубичах в феврале 2019 года.

Скардино стала олимпийской чемпионкой по биатлону в 2018 году в эстафете на Играх в Пхёнчхане. Там же она встретила свою любовь — 31-летнего швейцарского биатлониста Мартина Егера.

Кроме золота Олимпиады Скардино побеждала на Кубке мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз – в кубковых эстафетах. Также она завоевала бронзу на Играх в Сочи.

Запись доступна на странице Скардино в «Инстаграме».

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