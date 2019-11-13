Олимпийская чемпионка по биатлону Скардино родила сына

Олимпийская чемпионка 2018 года, белорусская биатлонистка Надежда Скардино стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в «Инстаграме».
«Добро пожаловать, Егер Даниил Мартинвич», — написала Скардино.
Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Её вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной «Гонки легенд» в Раубичах в феврале 2019 года.
Скардино стала олимпийской чемпионкой по биатлону в 2018 году в эстафете на Играх в Пхёнчхане. Там же она встретила свою любовь — 31-летнего швейцарского биатлониста Мартина Егера.
Кроме золота Олимпиады Скардино побеждала на Кубке мира в индивидуальных гонках, шесть раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и семь раз – в кубковых эстафетах. Также она завоевала бронзу на Играх в Сочи.
Запись доступна на странице Скардино в «Инстаграме».
- 13 ноября 2019
-
00:22
- 12 ноября 2019
-
21:58
-
17:18
-
13:09
-
12:03
-
11:38
- 11 ноября 2019
-
23:45
-
15:51
-
14:02
-
11:38
- 10 ноября 2019
-
13:18
-
12:34
-
11:29
-
10:51
-
09:41
-
09:24
-
09:02
- 9 ноября 2019
-
23:05
- 8 ноября 2019
-
23:00
-
22:28
-
13:33
-
12:59
-
11:38
-
11:26
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
16:02
-
14:22
-
08:49
-
00:18
- 6 ноября 2019
-
22:08
-
08:50
-
08:37
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
18:48
-
16:02