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Фуркад, Вирер и Виттоцци выступят на открытии биатлонного сезона в Шушене

Фуркад, Вирер и Виттоцци выступят на открытии биатлонного сезона в Шушене
Биатлон / Прочие турниры 0

Сборные Франции и Германии примут участие в открытии биатлонного сезона в Шушене (Норвегия).

Как сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Норвегии, в состав команды Франции вошли Мартен Фуркад, Симон Дестье и Жюстин Бреза. За Германию выступят Симон Шемп, Эрик Лессер, Бенедикт Долль и Франциска Хильдебранд. Сборную Италии представят Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Доминик Виндиш.

Гонки в Шушене завершатся 17 ноября. Расписание выглядит следующим образом:

16.11. Спринт, женщины. 11:15 (время — московское)
16.11. Спринт, мужчины. 13:30
17.11. Масс-старт, женщины. 13:30
17.11. Масс-старт Б, мужчины. 14:30
17.11. Масс-старт А, мужчины. 16:15.

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