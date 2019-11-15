К. Резцова: и зачем я сказала, что отборы бегать не умею?

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени. Она заняла третье место. Победу одержала Светлана Миронова, второй стала Тамара Воронина.

«Я говорила, что совсем отборы бегать не умею? И зачем я только это сказала? Я сегодня не настраивалась на отбор. Подходила к старту как к тренировке, просто сделать необходимую работу. В первую очередь на огневом рубеже. Вообще, по итогам двухнедельного сбора в Тюмени я чувствовала, что у меня хорошее самочувствие, что я могу бороться.

Надо было досконально отработать на стадионе. Подход к рубежу, стрельба, уход. А на дистанции выдавать всё, что есть. В принципе всё получилось, за исключением одного выстрела. Очень грубого, за который я буду себя ругать ещё достаточно долго. Таких ошибок в принципе не должно быть. Я, уходя с рубежа, уже ругала себя. Дальше оставалось только от злости бежать быстрее к финишу», — цитирует Резцову «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Биатлонистка Миронова победила в первом контрольном спринте на сборе в Тюмени