Драчёв подтвердил информацию о пропуске допинг-тестов Глазыриной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Екатерина Глазырина не была включена в состав сборной России на этапы Кубка IBU, так как имеет два предупреждения в системе ADAMS за пропуски допинг-тестов.
Согласно принятым критериям, по итогам отборочных стартов Глазырина должна была пройти в состав национальной команды на Кубок IBU.
«Катя Глазырина тренировалась в другом месте и приехала только на отбор, не выполнив прописанные условия. Плюс она имеет два „флажка“. Имея горький опыт с Маргаритой Васильевой, мы понимаем, что наступать на грабли опять не хочется. Декабрь мы с ней пропустим, а дальше посмотрим по обстановке», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил за пропуск трёх допинг-тестов. Из-за этого женская сборная России лишилась одной квоты на Кубок мира.
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