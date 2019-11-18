Шипулин: если спортсмен пропускает допинг-тест, не надо винить РУСАДА или ВАДА

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин выразил мнение относительно возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также прокомментировал пропуски спортсменами допинг-тестов.

«Я не так давно ушёл из спорта. Вся эта допинговая ситуация прошла через меня, через нашу команду. Я пострадавший. Мы отправили запрос в МОК – почему нас не пригласили на Олимпиаду? До сих пор нет ответа. Это очень странно. Сейчас настолько всё это политизировано, что спортсмены сидят и ждут, что же будет дальше. Окончательного решения по РУСАДА сейчас ждут все. Мы никогда ни от кого не прятались, не бегали. Ко мне приезжали в пять, шесть часов, вечером приезжали представители ВАДА, РУСАДА. И мы всегда чуть ли не пирожками и чаем их угощали.

Проблемы с допингом существуют везде, не будем спорить, в любой стране. Спортсмены, которые бегают на международных соревнованиях, для них информации о допинге очень много. РУСАДА приезжает несколько раз в год с лекциями, мы проходим обучение. Каждый спортсмен знает и понимает, что ему можно, а что нельзя. Когда ему сдавать тесты, а когда тренироваться. Это нормально для всех. И немцы, и норвежцы живут по таким же правилам.

Хочу немного встать на сторону РУСАДА. За последние два-три года очень много работы было проделано. И то, что происходит со спортсменами, — это их персональная ответственность. Как и в любой отрасли.



У меня за 10 лет ни одного пропущенного допинг-теста не было. У нас есть спортсмены в биатлоне, я не буду говорить фамилии, так вот когда начинаются проблемы с флажками, приезжает допинг-офицер и не находит человека на месте, у меня появляется вопрос. Это чья ответственность? Не надо тут винить РУСАДА или ВАДА. Здесь виноват спортсмен», – заявил Шипулин в эфире передачи «Фетисов» на телеканале «Звезда».