РУСАДА раскритиковало ВАДА за решение смягчить наказание за употребление кокаина

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация не поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) смягчить наказание за употребление спортсменами кокаина.

«В новом кодексе ВАДА, который вступит в силу в 2021 году, кокаин и аналогичные субстанции будут отнесены в отдельную группу веществ, которые употребляются не с целью улучшения спортивных результатов и не с целью сокрытия других запрещённых субстанций или запрещённых методов, а потому что у людей есть зависимость к ним. РУСАДА не поддерживает смягчения наказания.

Основная задача всемирной антидопинговой политики — защита чистых спортсменов и сохранение здоровья спортсмена. В случае с кокаином и подобными субстанциями вряд ли можно говорить о здоровье. Но с 2021 года всем придётся придерживаться нового кодекса ВАДА, в котором снижена ответственность спортсменов за употребление кокаина», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».