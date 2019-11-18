Фуркад вошёл в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Швеции

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря, информирует официальный сайт Федерации биатлона Франции.
Состав сборной Франции. Мужчины
Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен.
Женщины
Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Жюлия Симон.
Напомним, ранее стал известен состав сборной России по биатлону, в который вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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