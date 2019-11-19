Шипулин отчитался об успехах собственного благотворительного фонда

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин рассказал, каких успехов достиг его благотворительный фонд, созданный девять лет назад.

«Друзья, сегодня моему благотворительному фонду исполнилось девять лет! За эти годы мы построили и реконструировали 41 спортивный объект. В рамках нашей программы «Территория будущего» мы откликнулись на 87 заявок от образовательных и социальных учреждений с просьбой помочь приобрести им спортивный инвентарь и экипировку. Мы провели 620 спортивных мероприятий, соревнований, первенств, семинаров и конференций.

Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто помогал и помогает фонду, кто заботится о развитии спорта в Свердловской области. Я горжусь вашей щедростью, вашей самоотдачей! Без вашей помощи (и моральной, и материальной) у нас бы ничего не получилось. Я рад, что мы вместе с вами воплощаем в жизнь мечты сотен, а может быть и тысяч ребят», — написал Шипулин в своём «инстаграме».