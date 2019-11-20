Тренер сборной России — о стартовом этапе Кубка мира: медали будут

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров поделился ожиданиями от стартового этапа Кубка мира, который начнётся в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.

«Для меня это отчасти новый опыт. В прошлом году я ездил только на североамериканские этапы Кубка мира. Но отмечу, что подготовка к этому сезоне у нас была более гармоничной. Провели хорошие сборы на лыжах в Австрии и Тюмени. Тогда как год назад на глетчере в Рамзау снега почти не видели. А после и в финском Контиолахти тоже были проблемы с трассой и как таковой предсоревновательной практики спортсмены не получили. Так что теоретически можем рассчитывать на более высокие результаты, чем были на старте Кубка мира в прошлом сезоне.

Я тоже жду медалей. Медали будут", — приводит слова Белозёрова «Тюменская арена».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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