Драчёв: тренеры сами предложили включить Старых в состав только на Кубок IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение организации не включать в состав сборной Ирину Старых на первые этапы Кубка мира. Старых в итоге была включена в состав сборной на Кубок IBU.
«Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй. В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули всё в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и чётко относился к своим же предложениям для правления.
Предложения о включении Старых и Екатерины Глазыриной только для участия в Кубке IBU в сентябре исходило от самих тренеров, такие корректировки поступили от них после тренерского совета в Чайковском. Теперь же они предлагали нарушить своё же предложение. В нынешней ситуации отыгрывать назад было бы неправильно. Приняли решение оставить всё без изменений, ничего страшного не случится», — цитирует Драчёва ТАСС.
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