Й. Бё: если декабрь получится неудачным, ЧМ станет ещё важнее для меня

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от сезона. Ранее стало известно, что он пропустит январские этапы Кубка мира. 26-летний спортсмен и его супруга Хедда ждут рождения ребёнка в начале 2020 года.
«В этот раз январь получится неопределённым. Но помимо этого программа подготовки у меня остаётся прежней. До Рождества я намерен принять участие во всех гонках.
Смогу ли я подойти в лучшей форме к чемпионату мира? Да, это весьма вероятно. Если декабрь получится неудачным, то чемпионат мира станет ещё более важным для меня. Но я надеюсь на хороший месяц. Я рассчитываю принять участие во множестве стартов, не думая о нагрузке. После Рождества гонок у меня будет не так много, поэтому я смогу как можно лучше подготовиться к Антхольцу», — цитирует Бё ABC Nyheter.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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