Фуркад выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составом команды на супермикст и смешанную эстафету, которые пройдут в рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает Nordic Magazine.

Супермикст: Жюлия Симон, Симон Детьё.

Смешанная эстафета: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Кентен Фийон-Майе, Мартен Фуркад.

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону также пройдут спринтерские гонки, индивидуальные гонки и эстафеты.

В состав сборной России на этап в Эстерсунде вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.