Драчёв заверил, что российские биатлонисты будут выступать под своим флагом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российские спортсмены продолжат выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

«Минспорт работает по каждому виду спорта. Мы в полном контакте с РУСАДА, в том числе по вопросу восстановления статуса в IBU. На встрече обсуждалась перспектива дальнейшей работы федераций по каждому виду спорта. Мы готовимся и по флагу, и по допуску, и по участию спортсменов. Могу сказать от себя: мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать. Под флагом России, с нашей экипировкой и нашей атрибутикой. Мы знаем, что происходит. Да, есть определённые вопросы, но нет оснований, чтобы наши спортсмены не выступали.

Это одна из главных обсуждаемых тем в последнее время. Могу заверить, что работа Минспорта и руководителей федераций идёт совместно. Сегодня обсудили все острые моменты, выработали нашу определённую позицию по поддержке наших спортсменов. Пусть они спокойно работают, им нечего переживать, это касается биатлона в первую очередь. Работа идёт, но мы не забываем нюансы, которые есть. Думаю, в будущем будет идти такая же плодотворная работа, и наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх, и зимних, и летних", — цитирует Драчёва РИА «Новости».

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Окончательное решение исполком ВАДА примет 9 декабря.

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