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Васильев: Фуркад оказывал прессинг на Логинова, чтобы зарабатывать деньги

Васильев: Фуркад оказывал прессинг на Логинова, чтобы зарабатывать деньги
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что француз Мартен Фуркад, критикуя россиянина Александра Логинова за допинговое прошлое, преследует лишь одну цель — зарабатывание денег.

«Думаю, в прошлом сезоне Фуркад просто преследовал определённые цели, главной из которых был пиар, а негативный пиар — более эффектный. Это дополнительное зарабатывание денег. Мне кажется, ему не столько важно осуществлять прессинг в отношении Логинова, сколько зарабатывать деньги. Если бы не было этих скандалов, не было бы статей. Не было бы статей — не было бы привлечения дополнительных спонсоров. Это же взаимосвязанные вещи. Если у него есть потребность во всех этих вещах, значит будет продолжать. Если нет – успокоится. Потому что это тоже забирает очень много энергии, а ему нужно восстанавливаться. Дяденька уже не молодой, нужно поспокойнее себя вести», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Завтра, 30 ноября, состоятся две гонки — Супермикст и смешанная эстафета.

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