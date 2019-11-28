Васильев: Фуркад оказывал прессинг на Логинова, чтобы зарабатывать деньги

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что француз Мартен Фуркад, критикуя россиянина Александра Логинова за допинговое прошлое, преследует лишь одну цель — зарабатывание денег.



«Думаю, в прошлом сезоне Фуркад просто преследовал определённые цели, главной из которых был пиар, а негативный пиар — более эффектный. Это дополнительное зарабатывание денег. Мне кажется, ему не столько важно осуществлять прессинг в отношении Логинова, сколько зарабатывать деньги. Если бы не было этих скандалов, не было бы статей. Не было бы статей — не было бы привлечения дополнительных спонсоров. Это же взаимосвязанные вещи. Если у него есть потребность во всех этих вещах, значит будет продолжать. Если нет – успокоится. Потому что это тоже забирает очень много энергии, а ему нужно восстанавливаться. Дяденька уже не молодой, нужно поспокойнее себя вести», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдёт в Эстерсунде (Швеция). Завтра, 30 ноября, состоятся две гонки — Супермикст и смешанная эстафета.