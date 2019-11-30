Швеция выиграла супермикст на первом этапе КМ по биатлону, Россия – 12-я

В Эстерсунде завершилась первая гонка первого этапа Кубка мира. Сезон 2019 года стартовал соревнованиями в супермиксте, победителем стала сборная Швеции. Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды. Они зашли на два штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов.

Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер – с одним штрафным кругом. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев стали лишь двенадцатыми. В их пассиве пять штрафных кругов. Четыре из них заработала Воронина.



Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, Швеция

Супермикст.

1. Швеция — 36:42.1 (2+11)

2. Германия — + 18.1 (1+9)

3. Норвегия – + 40.4 (1+16)

4. Украина — +56.9 (3+6)…

12. Россия – +2:11.4 (5+10).