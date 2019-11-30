Швеция выиграла супермикст на первом этапе КМ по биатлону, Россия – 12-я

В Эстерсунде завершилась первая гонка первого этапа Кубка мира. Сезон 2019 года стартовал соревнованиями в супермиксте, победителем стала сборная Швеции. Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды. Они зашли на два штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов.
Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер – с одним штрафным кругом. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев стали лишь двенадцатыми. В их пассиве пять штрафных кругов. Четыре из них заработала Воронина.
Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, Швеция
Супермикст.
1. Швеция — 36:42.1 (2+11)
2. Германия — + 18.1 (1+9)
3. Норвегия – + 40.4 (1+16)
4. Украина — +56.9 (3+6)…
12. Россия – +2:11.4 (5+10).
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