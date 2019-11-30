Вирер и Куклина начнут спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде в первой десятке

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, которая состоится 1 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Первой из российских спортсменок гонку начнёт Лариса Куклина, получившая седьмой стартовый номер. Вслед за ней на дистанцию отправится итальянка Доротея Вирер.

Россиянка Светлана Миронова стартует под 30-м номером, Екатерина Юрлова-Перхт – под 38-м, Тамара Воронина – под 55-м. Кристина Резцова уйдёт со старта 72-й, Виктория Сливко – 100-й из 105 участниц.

Отметим, что норвежке Тириль Экхофф достался 22-й стартовый номер, а итальянке Лизе Витоцци – 24-й.

Старт женской спринтерской гонки – в 17:30 мск.

Расписание этапов Кубка мира сезона-2019/20.