Вирер и Куклина начнут спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде в первой десятке
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на женскую спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, которая состоится 1 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.
Первой из российских спортсменок гонку начнёт Лариса Куклина, получившая седьмой стартовый номер. Вслед за ней на дистанцию отправится итальянка Доротея Вирер.
Россиянка Светлана Миронова стартует под 30-м номером, Екатерина Юрлова-Перхт – под 38-м, Тамара Воронина – под 55-м. Кристина Резцова уйдёт со старта 72-й, Виктория Сливко – 100-й из 105 участниц.
Отметим, что норвежке Тириль Экхофф достался 22-й стартовый номер, а итальянке Лизе Витоцци – 24-й.
Старт женской спринтерской гонки – в 17:30 мск.
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